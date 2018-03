Un general american avertizeaza: Rusia ar putea dobandi superioritate militara in Europa pana in 2025

In cursul audierilor in Congresul SUA, generalul Curtis M. Scaparrotti, seful Comandamentului SUA in Europa, a atras atentia ca este necesara mentinerea ritmului modernizarii capacitatilor militare pentru pastrarea superioritatii militare americane pe continentul american."Tinand cont de actualul ritm al modernizarii militare ruse, trebuie sa ne mentinem modernizarea pe care am avut-o pana acum pentru a mentine dominatia in zonele in care avem dominatie acum. Daca nu facem acest lucru, cred ca ritmul Rusiei ne va provoca in domeniul militar din aproape toate punctele de vedere pana, sa spunem, in anul 2025", a avertizat generalul Curtis Scaparrotti, citat de site-ul Defenseone.com.Comandamentul SUA in Europa (EUCOM) a solicitat recent 6,5 miliarde de dolari in scopul "Initiativei Europene pentru Descurajare", un program care prevede suplimentarea capacitatilor de reactie de tip aerian, maritim si terestru in Europa.Presedintele Rusiei, Vladimir Putin , a afirmat de curand ca un atac nuclear impotriva unui aliat al Moscovei va fi considerat un atac contra Rusiei, avertizand ca armata rusa detine o racheta de croaziera invincibila si va riposta imediat."Vom considera orice utilizare a armelor nucleare contra Rusiei sau a aliatilor ca fiind un atac nuclear impotriva natiunii noastre. Riposta va fi imediata si cu toate efectele aferente", a declarat Vladimir Putin intr-un discurs rostit in Parlamentul de la Moscova.In replica, Administratia Donald Trump a comunicat ca nu este surprinsa de amenintarile lui Vladimir Putin, Washingtonul afirmand ca poate contracara atacuri si transmitandu-le cetatenilor americani sa fie linistiti.Citeste si:Trump sustine ca Rusia a reusit sa creeze haos in SUA: Cei de la Moscova mor de ras. Trezeste-te, America !Rusia a facut un schimb de spioni la granita, cu o tara UE si NATORusia a montat rachete cu potential nuclear in Kaliningrad: Aproape toate tarile UE si NATO sunt in raza lorSUA acuza Rusia ca dezvolta arsenalul atomic, fabricand inclusiv o drona subacvatica termonucleara ...citeste mai departe despre " Un general american avertizeaza: Rusia ar putea dobandi superioritate militara in Europa pana in 2025 " pe Ziare.com