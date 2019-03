Ea a votat, impotriva indicatiilor partidului de la votul final pentru motiunea modificata, adica pentru respingerea optiunii unui Brexit fara acord. Amintim ca Parlamentarii britanici au fost chemati, miercuri, sa voteze asupra unei motiuni a Guvernului prin care sa stabileasca ce cale vor urma in cazul Brexitului, dupa ce marti au respins categoric acordul negociat de May cu UE Doar ca motiunea lui May, al carui text era extrem de confuz si intortocheat, a fost modificata printr-un amendament, astfel incat sa fie exclusa total posibilitatea ca Brexitul sa se produca fara un acord semnat. iau in calcul in cazul un nou vot in legatura cu modul in care vor iesi din UE.Asta a facut ca May sa voteze impotriva propriei motiuni, la fel si mai multi ministri. Mai mult 14 ministri au votat un al doilea amendament care includea masuri pe care UE le respinsese deja categoric.Se pare ca May a decis ca ministrii care nu au votat ca ea la motiunea finala sa plece din Guvern si doar cei care s-au abtinut de la vot sa ramana. Nu se stie ce se intampla cu cei care au votat amendamentul.Comisia Europeana a reactionat transant la tot haosul de la Londra, amintindu-le britanicilor ca situatia e mult mai simpla decat o complica ei: fie ies din UE fara acord, fie voteaza un acord.Vezi aici cum s-a desfasurat dezbaterea de miercuri - Politicienii britanici par rataciti intr-un univers paralel. Doamne, sunt nebuni! ...citeste mai departe despre " Un ministru britanic a demisionat dupa haosul de la votul pe Brexit din Parlament " pe Ziare.com