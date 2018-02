Partidul Renew, care a fost fondat anul trecut, sustine ca isi va concentra atentia pe parlamentarii pro-Brexit din regiunile in care exista sustinere consistenta pentru ramanerea in UE.Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana in martie 2019."Intentionam sa fim duri cu privire la Brexit si la cauzele Brexitului", a spus James Torrance, seful de strategie al partidului."Vom pune presiune pe membrii Parlamentului pentru a lua in considerare interesul national si sa repuna in discutie varianta ramanerii in UE", a adaugat el.Partidul, fondat de un contabil, un fost jurnalist si un consultant, planuieste sa participe la alegerile locale din luna mai precum si la viitoarele alegeri nationale.In cadrul referendumului din 2016, 51.9%, echivalentul a 17.4 milioane de cetateni, au votat pentru a iesi din Uniunea Europeana iar 48.1%, adica 16.1 milioane, pentru a ramane.O blocare a acordului de iesire din UE de catre Parlament ar insemna ca guvernul condus de May s-ar destrama si s-ar declansa noi alegeri nationale.Guvernul lui May este impartit in ceea ce priveste Brexitul. Prim-ministrul britanic a facut parte din campania pentru a ramane in UE in 2016, dar acum insista ca Marea Britanie va parasi UE pe 29 martie 2019 si ca nu se va organiza un al doilea referendum pe aceasta tema....citeste mai departe despre " Un nou partid din Marea Britanie, Renew, vrea sa anuleze Brexitul: Vom pune presiune pe membrii Parlamentului " pe Ziare.com