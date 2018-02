Democratii sustin ca documentul reprezinta o incercare a republicanilor de a discredita ancheta FBI cu privire la amestecul Rusiei in alegerile americane."Suntem foarte ingrijorati de faptul ca acest material omite anumite aspecte iar acest lucru are un impact puternic asupra acuratetii documentului", se arata intr-un comunicat al FBI.Miercuri noaptea, democratii i-au acuzat pe republicani ca au modificat memoriul in secret inainte sa il trimita la Casa Alba. Reprezentantul democratilor, Adam Schiff, sustine ca documentul contine "modificari materiale" si ca nu este cel votat.Publicarea memoriului are nevoie de aprobarea Casei Albei care a lasat sa se inteleaga ca acesta ar putea fi publicat joi, 1 februarie.Memoriul, care are patru pagini, a fost redactat de membri ai Comitetului pentru servicii secrete a Camerei Reprezentantilor si sustine ca Departamentul de Justitie a facut abuzuri prin programul de supraveghere denumit FISA pentru a lua in obiectiv un membru al campaniei lui Trump.Conform membrilor Congresului care l-au analizat, documentul mai arata ca FBI a obtinut un mandat pentru a putea spiona un membru al campaniei lui Trump bazandu-se pe un dosar neaprobat despre Rusia Citeste si:Adjunctul directorului FBI isi da demisia, dupa o disputa cu Trump. Reactia Casei AlbeDonald Trump l-a demis pe directorul FBI, James Comey ...citeste mai departe despre " Un nou scandal pe ancheta FBI privind Rusia: Republicanii lui Trump, acuzati ca au schimbat in secret un raport " pe Ziare.com