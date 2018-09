"Lucram momentan la conditiile summitului, pentru a reusi sa indeplinim cat mai multe cerinte cheie", a declarat Pompeo pentru postul de televiziune american CBS News."Speram ca summitul va avea loc curand. S-ar putea intampla in octombrie, dar cel mai probabil va fi dupa", a adaugat secretarul de Stat.Secretarul de Stat a transmis ca data si locatia summitului nu au fost stabilite inca, dar va face personal o vizita la Phenian pentru a stabili detaliile.De asemenea, Mike Pompeo a declarat ca liderul coreean i-a trimis un mesaj privat presedintelui Donald Trump, in care acesta a fost "foarte convingator in ceea ce priveste intentia de denuclearizare a Peninsulei Coreene"."Kim Jong-un intelege ce se intampla, a fost consecvent in ceea ce priveste determinarea de a-si tine promisiunea privind denuclearizarea", a declarat Pompeo.De altfel, Donald Trump, in discursul rostit la Adunarea Generala a ONU , nu s-a sfiit sa ii multumeasca liderului Coreei de Nord, Kim Jong-Un, pentru curaj."Ii multumesc lui Kim Jong-Un pentru curajul si masurile aplicate", a declarat Donald Trump in discursul de la Adunarea Generala a Natiunilor Unite.In urma cu exact un an, Donald Trump ameninta Coreea de Nord cu distrugerea. ...citeste mai departe despre " Un nou summit intre Trump si Kim Jong-Un va avea loc cel mai probabil dupa octombrie " pe Ziare.com