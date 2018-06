Emisarul de la Phenian, generalul Kim Yong Chol, este considerat unul din cei mai apropiati asistenti ai lui Kim Jong Un, se afla pe lista neagra a Statelor Unite, inainte de negocierile privind un summit americano-nord-coreean; vineri, el a fost primit de presedintele Trump chiar in Biroul Oval. El este oficialul cu rangul cel ai inalt din Coreea de Nord care poarta discutii la Casa Alba dupa anul 2000, cand un eveniment similar a avut loc in timpul presedintiei lui Bill Clinton.Joi, trimisul special al lui Kim Jong Un s-a intalnit, la New York, cu secretarul de stat american, Mike Pompeo, care a afirmat ca dialogul sau cu echipa nord-coreeana a fost substantial. "Am vorbit despre prioritatile noastre pentru eventualul summit intre liderii nostri", a mentionat Pompeo intr-o postare pe Twitter , in finalul intalnirii.Kim Yong Chol s-a ridicat de la nivelul de bodyguard al lui Kim Jong Il - fostul lider de la Phenian, tatal lui Kim Jong Un - pana la una din cele mai influente pozitii in structurile militare nord-coreene. Functia sa a fost dealtfel si motivul includerii sale pe lista neagra de la Washington, arata Reuters.La scurt timp dupa ce a primit scrisoarea de la Kim Jong Un, presedintele SUA a anuntat ca se va intalni cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, pe 12 iunie, desi acum o saptamana anulase intrevederea, informeaza NBC News, citat de Mediafax."Ne vom intalni pe 12 iunie, in Singapore", a declarat Donald Trump vineri seara, la Casa Alba, dupa intrevederea cu un oficial de rang inalt din Coreea de Nord.Donald Trump a anuntat joia trecuta anularea intrevederii programate cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, denuntand "ostilitatea" regimului de la Phenian. ...citeste mai departe despre " Trump a primit o scrisoare de la Kim Jong Un. La scurt timp, a anuntat ca se va intalni pe 12 iunie cu liderul nord coreean " pe Ziare.com