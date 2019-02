Serghei Mihailov, numarul doi al centrului pentru securitate informatica din FSB, a primit o pedeapsa de 22 de ani de inchisoare, iar Ruslan Stoianov, seful echipei de investigare a incidentelor informatice la Kaspersky, 14 ani de inchisoare, ambii pentru transmiterea de informatii secreta catre servicii de informatii straine.Motivele exacte ale condamnarilor nu au fost facute publice, deoarece dosarul este clasificat ca secret militar. Presa din Rusia sustine ca cei doi au dezvaluit serviciilor speciale americane numele hackerilor rusi implicati in atacul informatic asupra Partidului Democrat din SUA, in 2016.Mihailov si Stoianov au fost arestati in februarie 2017. Avocatul unuia dintre ei a confirmat agentiei France Presse ca acuzatiile au avut legatura cu Statele Unite.Nu se stie ce s-a intamplat cu Dmitri Dokutceaev, adjunct al lui Mihailov, arestat odata cu acesta.AFP observa ca dupa sfarsitul razboiului rece, in 1991, au fost foarte putine cazuri de tradare in randul FSB, succesorul serviciului sovietic de spionaj KGB. ...citeste mai departe despre " Un ofiter de informatii rus, condamnat la 22 de ani de inchisoare. Ar fi spionat pentru SUA " pe Ziare.com