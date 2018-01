Asociatia Nationala pentru Arme de foc (NRA) a oferit 30 de milioane de dolari pentru sustinerea electorala a lui Donald Trump in campania din 2016. Conform unor membri ai comisiei de ancheta, suma oferita ar fi de fapt 70 de milioane de dolari, iar sursele de finantare nu se cunosc. In Statele Unite este ilegala folosirea de fonduri straine pentru in alegerile federale.Aleksandr Torsin este membru al Asociatiei Nationale pentru Arme de foc din Statele Unite, dar este suspectat ca ar fi si liderul unui grup infractional rus numit Taganskaia.In noiembrie 2017, NBC News a relatat ca Jared Kushner - ginerele si consilierul pentru Afaceri Politice al lui Donald Trump - a negat ca ar fi avut o intrevedere cu Aleksandr Torsin. In mai 2016, Aleksandr Torsin a stat langa Donald Trump jr. la un eveniment privat organizat de NRA.Citeste si:Trump nu crede ca va fi interogat in ancheta referitoare la Rusia : Vanatoarea de vrajitoare continuaCum a reusit Michael Wolff sa patrunda in Casa Alba si sa afle atat de multe secrete despre Donald TrumpRaport din Congresul SUA: Rusia ar fi incercat sa influenteze alegerile din Roman ...citeste mai departe despre " Un om de incredere al lui Putin i-ar fi dat lui Trump zeci de milioane de dolari in campanie. FBI a deschis ancheta (Surse) " pe Ziare.com