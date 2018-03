Cluj-Napoca, pe locul 2 in topul oraselor din Europa unde iti poti gasi cu usurinta un loc de munca

In privinta Bucurestiului, 51% dintre respondenti au fost de acord cu aceasta afirmatie.La polul opus, exista 10 orase in Uniunea Europeana unde 8 din 10 respondenti nu sunt de acord cu afirmatia ca este usor sa gaseasca un loc de munca.Cel mai mare procent de respondenti care nu sunt de acord cu aceasta afirmatie sunt in Palermo (96%), Napoli (93%) si Torino (85%), precum si in regiunea Athina din jurul capitalei Greciei (85%) si orasul spaniol Malaga (85%).Referitor la gradul de satisfactie a locuitorilor din orasele din UE fata de locul lor de munca, pe primul loc sunt locuitorii din Graz (al doilea oras din Austria), unde in anul 2015 aproximativ 85% se declarau satisfacuti de locul lor de munca, urmati de locuitorii din Viena (79%) si cei din Copenhaga (78%).Citeste mai departe despre " Un oras din Romania e in topul celor din Europa unde este cel mai usor sa gasesti un job " pe Ziare.com