Un parlamentar din Austria acuza Guvernul de la Bucuresti ca ascunde adevarul si da vina pe manifestanti dupa violentele de la protestul diasporei

La mai bine de o saptamana de la mitingul diasporei, marcat de violente, Nehammer intreaba "Cand va inceta aceasta tacere?" din partea a doi lideri social democrati austrieci, intrucat Partidul Social Democrat din Austria (SPO) nu a avut pana acum nicio reactie oficiala privind evenimentele din 10 august de la Bucuresti.Nehammer face apel la Alfred Gusenbauer si Christian Kern, liderul Partidului Social Democrat din Austria, si le cere un "raspuns clar" privind situatia din tara noastra."In Romania , faptele sunt distorsionate si se arunca vina pe demonstranti (pentru violentele din 10 august - n.red.) . Inca nu avem nicio reactie din partea lui Kern sau Gusenbauer. Este incredibil", a spus secretarul general al OVP, citat de agentia APA.Karl Nehammer denunta, de asemenea, "deraierea verbala a politicienilor socialisti din Romania", care a fost evidenta in ziua mitingului marcat de violentele jandarmilor, in urma caruia 450 de persoane au fost ranite."Au existat amenintari incredibile impotriva celor care se opun guvernarii, cum ar fi participantii la protest (cel din 10 august - n.red.) . In mod socant si alarmant, SPO (Partidul Social Democrat din Austria - n.red.), prin tacerea de care da dovada, devine pur si simplu un partid in care nu poti avea incredere daca tolereaza astfel de conditii inacceptabile", a mai spus secretarul general al OVP.In context, amintim ca Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a cerut pe Twitter o ancheta, dupa ce o echipa a televiziunii austriece de stat ORF a fost atacata de jandarmi la Bucuresti in seara zilei de 10 august.Iata aici mai multe detalii: Cancelarul Austriei cere ancheta dupa ce o echipa a televiziunii austriece de stat ORF a fost atacata de jandarmi la BucurestiCiteste si:Ziua in care, in Romania, s-a incercat uciderea libertatii - cum s-a transformat un protest pasnic intr-un teatru de razboi (Foto si Video)Va trebui UE sa intervina dupa protestele din Romania?Amnesty International: Autoritatile romane trebuie sa investigheze acuzatiile privind utilizarea inutila si excesiva a fortei impotriva protestatarilorDie Welt, despre protestele de la Bucuresti: Imagini sumbre dintr-o tara care va prezida statele UE din ianuarie 2019