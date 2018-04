Presedintele sud-coreean, Moon Jae-In, il va astepta pe omologul sau de cealalta parte a demarcatiei la ora locala 9:30 (0:30 GMT).Ambii sefi de stat vor fi insotiti de o garda de onoare pana la Casa Pacii, cladirea care va gazdui reuniunea si care este situata in partea sudica a frontierei militarizate intercoreene.In acest fel, Kim Jong-Un va deveni primul lider nord-coreean care paseste pe pamant sud-coreean de la finalul Razboiului din Coreea (1950-1953), care s-a incheiat cu un armistitiu, si nu cu un tratat de pace, noteaza EFE.Seulul a informat totodata ca, dupa o ceremonie de bun-venit si o scurta discutie informala, la ora locala 10:30 (1:30 GMT) va incepe prima runda a summit-ului.Intre cei noua delegati desemnati de Phenian se numara presedintele onorific al tarii, Kim Yong-Nam, ministrul de Externe, Ri Yong-Ho, si sora lui Kim Jong-Un, Kim Yo-Jong, care ocupa functia de director de propaganda si care a realizat in februarie o vizita in Sud pentru a facilita apropierea.Dupa sesiunea de dimineata, ambii lideri vor planta un copac, intr-o ceremonie simbolica, vor lua pranzul separat si se vor intoarce la discutii, iar la finalul reuniunii vor semna un acord si vor face un "anunt", dupa cum a explicat un purtator de cuvant al Seulului.Receptia de final va incepe la ora 18:30 (9:30 GMT) si va fi urmata de o ceremonie de ramas-bun care va incheia summit-ul.Citeste si Dupa 65 de ani de la armistitiu, Coreea de Sud si Coreea de Nord ar putea incheia un acord de pace ...citeste mai departe despre " Un pas istoric: Kim Jong-Un va trece pe jos linia de demarcatie militara dintre Nord si Sud " pe Ziare.com