Un premier european demisioneaza dupa ce mii de oameni au protestat in strada

Intr-un discurs televizat, Kvirikasvili a anuntat ca decizia ii este motivata de asemenea de "dezacorduri fundamentale" cu presedintele partidului aflat la putere, Visul Georgian, foarte influentul miliardar si fost premier Bidzina Ivanisvili, relateaza AFP.Aflat la putere de doi ani si jumatate, Guvernul Kvirikasvili s-a confruntat in ultimele luni cu manifestatii contra politicii sale economice.Premierul a dat mereu asigurari ca a permis micii tari din Caucazul de Sud sa atinga "cea mai puternica crestere economica din regiune".In 2017, 22,5% dintre georgieni traiau sub pragul saraciei, un nivel in crestere comparat cu cel din 2016 (20,7%), potrivit unui raport al Fondului ONU pentru Copii ( UNICEF ).In aprilie, mii de manifestanti au protestat fata de masurile economice ale Guvernului.La sfarsitul lui mai, mii de tineri au participat la alta manifestatie, furiosi din cauza unor raiduri ale politiei in discoteci, in cadrul unei campanii de lupta impotriva drogurilor.La 1 iunie, manifestantii au iesit din nou in strada pentru a cere demisia premierului si a procurorului general Irakli Sotadze, in cadrul unui scandal judiciar.Acesta din urma a fost acuzat ca a intervenit intr-un proces cu privire la crima in favoarea unuia dintre suspecti, fiul unui fost coleg. Judecat dupa uciderea mai multor adolescenti intr-o incaierare la Tbilisi in 2017, acuzatiile formulate impotriva suspectului au fost modificate in favoarea sa.Procurorul general a demisionat atunci, iar Kvirikasvili a dispus o noua ancheta cu privire la aceste crime.Aceste manifestatii au fost urmate de o greva la metrou, care a paralizat capitala, in care traiesc 1,2 milioane de persoane.Ce urmeazaPotrivit Constitutiei georgiene, demisia lui Kvirikasvili o antreneaza pe cea a intregului Guvern.Partidul Visul Georgian are sapte zile la dispozitie sa aleaga un nou candidat la postul de premier, care urmeaza sa fie acceptat sau refuzat de presedintele tarii, a carui functie este in mare masura protocolara.Plecarea lui Kvirikasvili este "o consecinta logica a nemultumirii populatre fata de politica sa, iar asta a culminat recent cu manifestatii", a declarat pentru AFP analistul georgian Ghela Vasadze.