Un pusti roman de 11 ani a sustinut un discurs remarcabil in Parlamentul din Marea Britanie (Video)

El este fiul unor romani emigrati in Tara Galilor si a reprezentat tinerii din Marea Britanie si Tara Galilor in Camera Comunelor, unde a tinut un discurs remarcabil."In ultimii 5 ani, sanatatea mintala a reprezentat o prioritate pentru oamenii tineri din Marea Britanie (...) Este clar ca trebuie sa continuam campaniile cu scopul de a imbunatati si mentine serviciile de sanatate mintala", a declarat Victor Ciunca.Tanarul roman a amintit ca afectiunile mintale, precum drepresia, anxietatea si stresul afecteaza unul din zece tineri, 15% din aceste problemele fiind declansate inca de la varsta de 14 ani."Saptamana trecuta, Guvernul a alocat 2 miliarde de lire sterline serviciilor de sanatate mintala, inclusiv serviciilor mintale pentru copii si tineri. Trebuie sa ne asiguram ca aceste fonduri sunt utilizate in mod eficient", a adaugat Victor Ciunca.Baiatul si-a incheiat discursul prin a multumi pentru atentie in limba engleza, galeza si romana.