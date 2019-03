Un roman va coordona din toamna bugetele NATO

Potrivit Profit.ro, procesul de selectie pentru pozitie a inceput de anul trecut si s-a finalizat in luna februarie."Functia de presedinte al Comitetului NATO pentru bugete (BC) urmeaza a fi exercitata de catre colonelul inginer Gane Marius Cristian, incepand cu 1 septembrie 2019.Presedintele BC are ca principal atribut prezidarea reuniunilor Comitetului, in formatele stabilite la nivel NATO (pentru bugetul militar si pentru bugetul civil), la care participa reprezentantii nationali provenind din statele membre.Rolul acestuia este acela de coordonator si facilitator al discutiilor in vederea luarii deciziilor pe subiecte specifice resurselor financiare comune NATO", a transmis MApN pentru sursa citata.In ce priveste candidatii, acestia sunt nominalizati de statele membre, apoi sunt votati in cadrul unei reuniuni speciale."Selectia propriu-zisa presupune nominalizarea candidatilor de catre statele membre si se finalizeaza prin exprimarea preferintei acestora pentru unul dintre candidatii propusi, prin vot inchis in cadrul unei reuniuni speciale la nivelul comunitatii pentru resurse. Decizia este luata prin unanimitate.Nu exista criterii stricte privind profilul candidatului, dar, conform uzantelor, ponderea determinanta este reprezentata de experienta si contributia acestuia in comitetele NATO pentru resurse, expertiza in domeniul resurselor comune sau personalitatea.De altfel, preambulul etapei finale de selectie este marcat de o etapa de promovare si prezentare a candidatilor, in care sunt evaluate experienta si opiniile acestora, inclusiv pe marginea subiectelor de actualitate in domeniul resurselor comune NATO", au mai precizat reprezentantii MApN. Romania , sub tinta de 2% pentru AparareAmintim ca cheltuielile de aparare ale Romaniei s-au ridicat la 1,92% din PIB in 2018, usor sub tinta de 2% asumata, potrivit estimarilor NATO.Doua treimi din cheltuielile totale de aparare din cadrul NATO au fost realizate de Statele Unite, respectiv 605 miliarde de dolari. SUA au cheltuit echivalentul a 3,39% din PIB, fata de 1,48% din PIB, media celorlalte state membre. Doar sase state, in afara de SUA, si-au atins tinta de 2% din PIB, respectiv Grecia , Marea Britanie, Estonia Letonia si Litua ...citeste mai departe despre " Un roman va coordona din toamna bugetele NATO " pe Ziare.com