O spioana a Rusiei a lucrat 10 ani la ambasada SUA din Moscova. Avea acces la datele Secret Service

Respectiva persoana, o femeie, a fost angajata de Secret Service si ar fi avut acces la informatii confidentiale, inclusiv programul presedintelui si al vicepresedintelui, arata The Guardian.Femeia a lucrat fara probleme ani de zile inainte de a incepe sa fie banuita de ceva, lucru care s-a intamplat in 2016, in timpul unei verificari de rutina realizate de Oficiul Regional de Securitate al Departamentului de Stat al SUA (RSO) . Atunci, s-a stabilit ca femeia avea intalniri regulate si neautorizate cu membrii ai FSB, serviciul secret al Rusiei.RSO a lansat un semnal de alarma in ianuarie 2017, dar Secret Service nu a inceput o ancheta pe scara larga. In schimb, au lasat-o sa isi desfasoare in continuare activitatea. Pana la urma, femeia a fost concediata vara trecuta cu putin timp inainte de expulzarile personalului american cerute de Kremlin dupa ce Washingtonul a impus mai multe sanctiuni Rusiei."Secret Service a incercat sa ascunda problema prin concedierea ei. Daunele au fost deja provocate, dar conducerea Secret Service nu a efectuat nicio investigatie interna pentru a evalua pagubele si pentru a afla daca a recrutat si alti angajati pentru a afla informatii", a declarat o sursa, adaugand ca doar printr-o ancheta amanuntita se pot determina adevaratele pagube.Intrebati despre femeie si concedierea sa, reprezentantii Secret Service au incercat sa atenueze importanta sa, spunand ca in niciun moment, in niciun oficiu al Secret Service, FSB-ul nu a plasat persoane in pozitii care sa fi obtinut informatii de securitate nationala. Referitor de respectiva persoana au spus ca nu au informatii legate de acest incident.Acestia au precizat sunt constienti ca angajatii guvernului american pot fi vizati de serviciile straine de informatii si ca, atunci cand identifica pe cineva care incalca directivele de securitate, iau masurile corespunzatoare la momentul potrivit.