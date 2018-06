Guvernatorul Vermontului, Phil Scott, a promulgat de curand o lege care stipuleaza ca statul american le va da cate 10.000 de dolari celor dispusi sa se mute acolo incepand cu 2019. Candidatii trebuie neaparat sa fie angajati cu norma intreaga la o companie din afara Vermontului si sa lucreze de la distanta, noteaza New York Times.Banii vor fi oferiti pentru a-i ajuta pe cei nou-sositi sa se acomodeze, urmand sa acopere cheltuieli precum cele cu echipamentele si programele software necesare desfasurarii activitatii si cu asigurarea accesului la Internet si la un spatiu de lucru comun.In plus, Vermontul are o rata scazuta a criminalitatii, peisaje frumoase si locuinte la preturi accesibile, fiind o destinatie interesanta in special pentru cei care vor sa scape de aglomeratia marilor orase, sustin reprezentantii statului cu o populatie de aproximativ 624.000 de oameni.Masura face parte dintr-un program menit sa atraga angajati din domeniul tehnologiei pentru a revitaliza forta de munca imbatranita a statului.Banii vor fi acordati pe principiul "primul venit, primul servit", bugetul total pentru 2019 ridicandu-se la 125.000 de dolari. Candidatii eligibili vor primi pana la 5.000 de dolari pe an timp de doi ani, insa autoritatile se asteapta ca fondurile alocate sa ajunga pentru aproximativ 100 de oameni anul viitor.In 2020, programul ar urma sa aiba un buget de 250.000, care va descreste treptat in anii urmatori.In luna martie, Vermontul, care a pierdut 16.000 de angajati din 2009, a lansat un program, Stay-to-Stay, prin care vrea sa convinga cat mai multi turisti sa ramana in acest stat.C.S. ...citeste mai departe despre " Un stat american le va da cate 10.000 de dolari celor care se muta acolo de anul viitor. Vezi conditiile " pe Ziare.com