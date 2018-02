La Reunion des Musees Nationaux a anuntat atunci ca tabloul valoreaza 800.000 de euro, desi personalul muzeului din Marsilia vehiculase suma de 30 de milioane de euro, parchetul vorbind ulterior despre o "confuzie".Expertii de la Musee d'Orsay unde, in prezent, este deschisa o expozitie dedicata implinirii a o suta de ani de la moartea artistului parizian se ocupa acum de autentificarea tabloului.Din acest motiv, reprezentantii muzeului spun ca nu pot confirma in acest moment informatia. "Se fac expertize. A venit un expert si, potrivit acestuia, ar putea fi vorba despre acest tablou, dar vom facem analize mai amanuntite", sustin acestia.Tabloul descoperit de autoritati pe 16 februarie prezinta un grup de coristi in costume cantand pe o scena de opera, este un pastel si are dimensiunile de 32x27 cm.Citeste si:Tablou de Picasso pierdut, gasit cu pretul pe el: 37 de dolariPeste 400 de tablouri de Picasso au fost furate in ultimii ani ...citeste mai departe despre " Un tablou de 800.000 de euro a fost gasit in cala unui autocar la 8 ani dupa ce fusese furat dintr-un muzeu " pe Ziare.com