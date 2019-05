Un vicepresedinte al CE avertizeaza Polonia: UE nu este doar o vaca de muls sau o masina de facut bani

Inaltul oficial european si-a exprimat dorinta de a vedea un angajament mai clar al Poloniei privind dezvoltarea Uniunii. UE nu este doar o masina de facut bani si nicio o vaca de muls. Asteptam o contributie mai consistenta din partea Poloniei la crearea viitorului Europei", a declarat Jyrki Katainen, citat de Reuters.UE are, de mai multa vreme, o atitudine critica la adresa Poloniei, din cauza modificarilor majore pe care Guvernul de la Varsovia le-a adus Legilor justitiei si care pericliteaza lupta imporiva coruptiei.Pentru a rezolva problema, Consiliul Europei a somat Polonia sa restabileasca independenta justitiei. Dar cum Varsovia n-a lua masuri, inca din iulie 2018, CE a lansat o procedura formala de sanctionare a Poloniei din cauza noii legi privind functionarea Curtii Supreme de Justitie. Apoi, la inceputul lunii aprilie 2019, CE a lansat inca o procedura similara.In contextul in care, momentan, nici astfel de masuri nu dau rezultate, Parlamentul European a votat un proiect de lege care prevede ca acordarea fondurilor europene nerambursabile va fi conditionata de respectarea statului de drept. Ca legea sa produca efecte, e nevoie, insa, ca ea sa fie votata si de Consiliul Uniunii Europene.De ce ne intereseaza pe noi acest lucru? Din cauza ca, in repetate randuri, lideri europeni au facut paralele intre atacurile lansate de politicieni la independenta justitiei din Polonia cu cele care au loc in Romania Reamintim ca, la inceputul lunii aprilie, atat Comisia Europeana, cat si conducerea Parlamentului European au transmis avertismente dure si ferme catre Guvernul Romaniei in legatura cu amenintarile la adresa statului de drept si a independentei justitiei din tara noastra.Din pacate, riscul ca Romania sa ajunga intr-o situatie la fel de delicata ca cea a Poloniei, in cadrul UE, este unul ridicat, din cauza ca Parlamentul Romaniei nu a tinut pana acum cont de recomandarile UE si a continua sa modifice Legile justitiei, punand in pericol existenta statului de drept.G.K. ...citeste mai departe despre " Un vicepresedinte al CE avertizeaza Polonia: UE nu este doar o vaca de muls sau o masina de facut bani " pe Ziare.com