Un vulcan a blocat mii de turisti in Bali. 75.000 de oameni au fost afectati de eruptie (Foto&Video)

Tinand cont de pericolele generate pentru traficul aerian de cenusa vulcanica proiectata de vulcanul Agung la o altitudine de aproximativ 2.000 de metri, aeroportul Ngurah Rai a fost inchis vineri la ora locala 03:00 (joi, ora 19:00 GMT) si va ramane inchis cel putin pana la ora locala 19:00 (12:00 GMT), au precizat autoritatile indoneziene, citate de AFP.Aceasta situatie a determinat anularea a 446 de zboruri interne si internationale spre si dinspre Bali. O eventuala prelungire a inchiderii aeroportului dincolo de ora locala 19:00 va fi examinata in cursul zilei de vineri, a precizat un purtator de cuvant al aeroportului, Yanus Suprayogi.Aproximativ 75.000 de pasageri sunt afectati. Mii de turisti au ramas astfel blocati pe aeroport sau in hotelurile de pe insula.Eruptia vulcanului Agung, ce are o inaltime de peste 3.000 de metri si se afla la aproximativ 75 de kilometri fata de principalele destinatii turistice din zona, Kuta si Seminyak, a determinat deja inchiderea aeroportului local la sfarsitul anului 2017.Vulcanul Agung intra cu regularitate in faze de eruptie, dupa ce s-a "trezit" la viata anul trecut. Amenintarea unei eruptii majore a condus la inchiderea aeroportului local timp de trei zile in noiembrie 2017. Anularea mai multor sute de zboruri a blocat pe aeroport cateva mii de turisti, care vin din lumea intreaga pentru a se relaxa pe plajele spectaculoase ale acestei insule.Zeci de mii de rezidenti care locuiesc in apropierea vulcanului si-au parasit locuintele si altii au fost evacuati in urma unor decizii ale autoritatilor. Aceasta situatie a generat repercusiuni importante asupra economiei locale, afectand in special profitabilul sector al turismului.Cea mai recenta eruptie majora a vulcanului Agung a facut 1.600 de morti in 1963. Aproximativ 1 miliard de tone de cenusa si particule vulcanice au fost ejectate in atmosfera si au ajuns pana la Jakarta, capitala Indoneziei, aflata la o distanta de 1.000 de kilometri, provocand o obscuritate ce a determinat scaderea temperaturii de pe Glob cu 0,3 grade Celsius timp de un an.Indonezia, care numara cel mai mare numar de vulcani activi din lume, este situata in Cercul de foc al Pacificului, o zona de coliziune a placilor tectonic