Una dintre cele mai mari scurgeri de informatii bancare dezvaluie o retea ruseasca cu legaturi cu printul Charles

Acum, schema este investigata de procurori, dezvaluie o ancheta a publicatiei britanice The Guardian.Banii care erau transferati prin retea includeau sume ce pot fi conectate cu unele dintre cele mai notorii fraude comise in timpul presedintiei lui Vladimir Putin , potrivit sursei citate.Per total, se estimeaza ca 4,6 miliarde de dolari au fost trimise in Europa si SUA de la o retea operata de rusi, care este formata din 70 de companii offshore cu conturi in Lituania Detaliile au fost scoase la iveala in urma unor documente despre tranzactii bancare de 1,3 milioane de dolari, obtinute de celebra platforma Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) si site-ul lituanian 15min.lt.Datele puse la dispozitia partenerilor media, intre care si The Guardian, reprezinta una dintre cele mai mari scurgeri de informatii bancare produse vreodata, precizeaza publicatia. Nu exista informatii potrivit carora beneficiarii finali ai fondurilor cunosteau sursa originala a banilor, acestia fiind primiti prin rute ascunse.Cu toate acestea, documentele arata ca banii din surse infractionale, dar si cei obtinuti legal s-ar fi putut amesteca, iar astfel devine imposibila determinarea sursei initiale, inainte de a trece prin companiile de monitorizare in sistemul bancar global.Banii cash au fost apoi folositi legal pentru a plati avioane si iahturi private, proprietati de lux, diverse vacante, bilete la meciuri de fotbal, dar si taxe scolare la unitati de invatamant private.Troika DialogScurgerea de informatii se axeaza pe Troika Dialog, o mare banca ruseasca de investitii, care acum a fuzionat cu cea mai mare banca din tara. Mai multe mailuri dezvaluie cum anumiti manageri de la Troika au reusit sa mentina circulatia banilor prin acest canal mai bine de 8 ani, incepand din 2004.Seful cel mare de la Troika in acea perioada era Ruben Vardanyan, un specialist in finante din Armenia cu legaturi stranse cu Putin. El a fost gazda pentru diverse celebritati internationale, dar si membri ai familiei regale britanice.In urma cu doi ani, Ruben Vardanyan a fost inclus pe lista celor mai bogati rusi intocmita de Forbes, unde a ocupat pozitia 99.Totusi, nu se sugereaza ca Vardanyan a facut ceva ilegal, desi s-ar putea ca el sa fi fost inconstient beneficiar al flux ...citeste mai departe despre " Una dintre cele mai mari scurgeri de informatii bancare dezvaluie o retea ruseasca cu legaturi cu printul Charles " pe Ziare.com