Ungaria a aprobat legea "Stop Soros": Inchisoare pentru cine ajuta migranti. Liderii UE cauta solutii

Conform legii aprobate, oricine faciliteaza imigratia ilegala va fi condamnat la un an de inchisoare. De asemenea, aceasta modifica alte opt legi existente. Guvernul lui Viktor Orban a numit legea "Stop Soros" dupa miliardarul filantrop acuzat ca sustine migrantii musulmani.Legea vizeaza orice persoana care lucreaza cu organizatii non-guvernamentale implicate in ajutorarea persoanelor in cautare de azil. De asemenea, masurile au devenit mai stricte in ceea ce priveste primirea azilului. Orice persoana care provine dintr-o tara terta poate primi azil doar daca in tara respectiva este persecutata in orice fel. Ungaria considera ca imigratia este o amenintare la securitatea nationala si este criticata la nivel international pentru noua lege.Agentia ONU pentru Refugiati i-a indemnat pe oficialii ungari sa renunte la propunerea legislativa, iar expertii din Organizatia pentru Drepturile Omului a Consiliului Europei au incercat sa ii convinga sa amane votul pana vineri, pentru a avea timp sa analizeze masurile.Grupurile pentru apararea drepturilor omului insista ca doar incearca sa ii ajute pe cei care au fost primiti legal in Ungaria sa aplice pentru azil.Un raport al Comisiei de la Venetia obtinut de BBC spune ca legislatia Ungariei "incrimineaza activitati organizationale care nu sunt legate in mod direct de migratia ilegala".In timp ce peste 400.000 de persoane au tranzitat Ungaria in timpul crizei de migranti din 2015 incercand sa ajunga intr-o tara vestica, Orban a cerut amplasarea de garduri pentru a micsora fluxul de oameni. Comisia Europeana a cerut in acea perioada ca fiecare tara a Uniunii Europene sa accepte un anumit numar de migranti, dar Viktor Orban a refuzat.In anul 2015, 177.000 de persoane au incercat sa obtina azil in Ungaria, dar doar cateva sute au fost acceptati. Anul trecut, doar 3.200 de migranti au primit azil.Tot mai multe tari din UE spun stop migrantilor. Merkel isi va prezenta masurileVotul din Budapesta de miercuri a venit la doar cateva ore dupa ce mai multi lideri europeni au decis sa inceapa o discutie pentru revizuirea regulilor de acordare a azilului.Cancelarul german Angela Merkel se va intalni cu omologii sai din Austria Bulgaria si Spania , duminica, la Bruxelles pentru a discuta despre polit ...citeste mai departe despre " Ungaria a aprobat legea "Stop Soros": Inchisoare pentru cine ajuta migranti. Liderii UE cauta solutii " pe Ziare.com