Conform noilor masuri adoptate, anuntate de premierul Viktor Orban in luna februarie, cuplurile casatorite in care femeia nu a implinit varsta de 40 de ani poate primi un imprumut fara dobanda in valoare de 10 milioane de forinti ( 35.000 de dolari), transmite dpa.Conditiile impuse prevad ca ambii parteneri sa aiba un serviciu si cazier judiciar si fiscal nepatate.Rambursarea imprumutului va fi suspendata timp de trei ani de la nasterea primul copil. Dupa al doilea copil, o treime din datorie va fi stearsa, iar dupa nasterea unui al treilea copil, intregul imprumut va fi considerat rambursat.Insa in cazul in care cuplul nu are copii in primii cinci ani, dobanda trebuie platita retroactiv.Legea a fost votata nu numai de membrii partidului de guvernamant Fidesz, dar si de o majoritate clara a Opozitiei.Cand a anuntat aceasta intiativa in luna februarie, premierul Orban a afirmat ca solutia pentru natalitatea in scadere din Ungaria consta in a convinge familiile sa dea nastere mai multor copii si nu in primirea de imigranti.In 2016, rata natalitatii in Ungaria era de 1,45 copii/cuplu. ...citeste mai departe despre " Ungaria adopta o lege care incurajeaza natalitatea: Statul le da bani cuplurilor cu copii " pe Ziare.com