In urma unei intrevederi cu premierul sarb Ana Brnabic, Viktor Orban a precizat ca, pana in 2021 sau 2022, importurile de gaze din Romania vor reprezenta mai bine de jumatate dintre rezervele de gaze ale Ungariei."Anunt cu modestie, dar cu placere, ca epoca monopolului Rusiei privind gazele in Ungaria se incheie, intrucat peste jumatate dintre gazele consumate de Ungaria vor veni din Romania. Trei companii din Ungaria participa la licitatia pentru gazele naturale. Aceasta este o situatie cu totul noua, nu numai pentru Ungaria, ci pentru regiune. Acordul pozitioneaza tara intr-o situatie geostrategica mai favorabila decat cea anterioara", a spus Orban.Seful guvernului de la Budapesta a mai precizat ca Ungaria a construit deja conducta de legatura cu Romania, iar conexiunea din Romania "este in constructie".Citeste si: Povestea gazului. Orban inlocuieste Romania la Marea NeagraAnterior, ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a anuntat ca a ajuns la un acord cu omologul sau roman Teodor Melescanu pentru livrarile de gaze naturale. Insa diplomatul roman a precizat ca nu a semnat niciun acord cu Szijjarto."Daca ne luam dupa zvonuri si dupa altele (...) am vazut si asta, ca am semnat acorduri cu Szijjarto. Nu s-a semnat niciun acord. N-avem cum sa semnam. Acordurile trebuie sa fie aprobate la nivelul guvernului", a conchis ministrul roman de Externe.In prezent, Ungaria este dependenta de importurile de petrol si gaze naturale din Rusia . Totodata, Rusia contribuie la extinderea singurei centrale nucleare din Ungaria. ...citeste mai departe despre " Ungaria anunta ca va semna acordul cu Romania privind livrarile de gaze. Melescanu spunea ca sunt zvonuri " pe Ziare.com