Unicul acord posibil: Cei din Marea Britanie sa fie constienti ca rezultatul de acum este cel final

"Acesta este cel mai bun acord posibil. Ii invit pe cei care au dreptul de a ratifica acordul sa ia in calcul acest lucru. Acesta este cel mai bun acord pentru Marea Britanie, cel mai bun acord pentru Europa , unicul acord posibil", a spus Juncker. El a mentionat ca aceasta este "o zi foarte trista".Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a afirmat ca Uniunea Europeana este hotarata sa construiasca "un parteneriat cat se poate de apropiat" cu Marea Britanie in viitor. "Vom ramane prieteni pana la final. Si inca o zi", a adaugat el.Potrivit AFP, presa londoneza a notat ca ar exista discutii in secret intre ministri britanici si diplomati ai Uniunii Europene cu privire la un "plan B" in cazul in care parlamentul va respinge acordul cu privire la Brexit.Cancelarul austriac Sebastian Kurz (foto, alaturi de Klaus Iohannis n.red.) a afirmat insa ca in mod sigur nu va exista o renegociere. "Este important ca toti cei din Marea Britanie sa fie constienti ca rezultatul de acum este cel final. Un lucru este clar. Nu va exista o renegociere si nu va fi loc pentru manevre", a afirmat Kurz."Per total, cred ca acesta este tot ce putem face cu totii, atat Theresa May si guvernul sau cat si Uniunea Europeana. Nu a castigat nimeni astazi, am pierdut toti, dar avand in vedere contextul, acordul este acceptabil", a declarat si premierul olandez Mark Rutte.Acordul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana a fost aprobat, duminica, de liderii UE . Cei 27 de lideri ai UE au aprobat acordul dupa mai putin de o ora de discutii.Inainte de intalnirea de la Bruxelles, liderii UE au cerut britanicilor sa sustina acordul privind Brexitul, negociat de Guvernul condus de Theresa May.Acordul trebuie sa fie aprobat de Parlamentul britanic.Consensul de la Bruxelles intervine la 18 luni dupa inceputul negocierilor dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, dupa activarea Articolului 50 din Tratatul de la Roma in urma rezultatului referendumului din 2016.Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana pe 29 martie 2019. ...citeste mai departe despre " Unicul acord posibil: Cei din Marea Britanie sa fie constienti ca rezultatul de acum este cel final " pe Ziare.com