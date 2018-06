Taxele vor fi impuse pentru bunuri valorand in total 2,8 miliarde de euro si vor intra in vigoare de vineri, scrie BBC.Taxele de 25% sunt valabile pentru produse precum whisky, motociclete si sucul de portocale.De asemenea, taxe de 50% au fost introduse pentru produse precum incaltamintea, anumite tipuri de imbracaminte si masinile de spalat.Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat ca taxele impuse de SUA asupra UE sunt "impotriva logicii si istoriei" si ca "raspunsul UE trebuie sa fie clar dar masurat".El a adaugat, vorbind in fata parlamentului de la Dublin: "Vom face ce trebuie sa facem pentru a proteja" Uniunea Europeana.In paralel, India a crescut taxele pentru 29 de produse importate din SUA drept raspuns la masurile lui Trump.Noile taxe ale Indiei vor intra in vigoare de la 4 august si vor afecta importurile de migdale, nuci si naut.Administratia lui Trump a anuntat in martie ca va introduce taxe de 25% pentru importurile de otel si 10% pentru cele de aluminiu. Aceste taxe au intrat in vigoare incepand cu 1 iunie.Citeste si:Presedintele american impune tarife vamale de 25% pentru importuri chineze in valoare de 50 de miliarde de dolariAsa incep razboaiele comerciale: De ce sunt foarte periculoase taxele vamale impuse de TrumpChina impune tarife vamale la 128 de produse din Statele Unite ...citeste mai departe despre " Uniunea Europeana a introdus taxe pentru importurile din SUA " pe Ziare.com