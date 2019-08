In cadrul unei conferinte de presa, purtatoarea de cuvant a Comisiei Europene, Natasha Bertaud, a declarat ca o iesire fara acord a Marii Britanii din blocul comunitar nu este in niciun caz scenariul preferat de UE , adaugand ca executivul comunitar nu vede nevoia unor pregatiri suplimentare pentru situatii neprevazute in acest stadiu."In mod evident, aceasta va provoca disfunctionalitati semnificative atat pentru cetateni, cat si pentru mediul de afaceri, ceea ce va avea un impact economic negativ grav", a apreciat Bertaud, avertizand impotriva oricarei iesiri bruste din UE."Acesta ar fi proportional mult mai mare pentru Regatul Unit decat pentru cele 27 de state ale UE", a spus ea, citand o declaratie facuta anterior de presedintele Comisiei in exercitiu, Jean-Claude Juncker, care a spus ca daca se va ajunge la un Brexit fara acord, "britanicii vor fi, din pacate, cei mai mari perdanti".Partidul Laburist, de opozitie, a cerut luni la Londra ca parlamentul sa revina din vacanta pentru a discuta despre masurile ce ar trebui sa fie luate pentru a atenua disfunctionalitatile ce ar putea sa apara ca urmare a Brexitului, dupa ce documente guvernamentale care au ajuns in presa relevau posibilitatea unor penurii de produse alimentare, carburanti si medicamente in cazul iesirii Regatului Unit din blocul comunitar fara acord. ...citeste mai departe despre " Uniunea Europeana este pregatita pentru un Brexit fara acord, dar avertizeaza ca britanicii vor avea cel mai mult de pierdut " pe Ziare.com