Uniunea Europeana riposteaza dupa masurile anuntate de Trump: Statele Unite nu ne-au lasat alta alegere

"Este o zi proasta pentru comert. Uniunea Europeana nu poate ramane fara reactie (...) Ce pot face ei (SUA), noi suntem capabili sa facem exact acelasi lucru", a declarat Juncker, intr-o conferinta de presa la Bruxelles."Statele Unite nu ne-au lasat alta alegere decat sa aducem acest conflict in fata OMC si sa impunem taxe vamale suplimentare unui numar de produse provenite din SUA", a adaugat Juncker, citat intr-un comunicat al Comisiei.Acesta precizeaza ca procedura in fata OMC, care poate dura ani, va fi lansata vineri, 1 iunie.La randul sau, comisarul european pentru comert, Cecilia Malstrom, a mentionat, in acelasi comunicat, ca "noi ( UE ) am facut tot ceea ce am putut pentru a evita aceasta (situatie) ", precizand ca a discutat in numeroase ocazii in ultimele luni cu secretarul american al comertului, Wilbur Ross.Acesta a anuntat joi ca incepand de vineri, 1 iunie, SUA vor aplica taxe vamale pe importurile de otel si aluminiu provenite din Uniunea Europeana, precum si din Mexic si Canada.Statele Unite au decis astfel sa nu mai prelungeasca scutirea temporara acordata Uniunii Europene care expira joi. Prin urmare, importurile de otel provenite din tarile blocului comunitar vor fi taxate in SUA cu 25%, iar cele de aluminiu cu 10%. Aceeasi masura intra in vigoare pentru Mexic si Canada, partenerii SUA in cadrul NAFTA, acord aflat in renegociere.Intr-o conferinta de presa prin telefon de la Paris, unde se afla pentru o reuniune a OCDE, Wilbur Ross a declarat ca SUA nu au vrut sa acorde celor 28 de statele membre ale UE "o exceptare permanenta si neconditionata asupra taxelor vamale"."Am avut discutii cu Comisia Europeana si, chiar daca am facut progrese, ele nu au ajuns pana in punctul in care ar fi justificat fie prelungirea scutirii temporare, fie acordarea unei exceptari permanente", a afirmat Ross.El a minimalizat riscurile unor represalii din partea tarilor respective, precizand ca exista "un potential de discutii" cu UE. "Cum nu stim care va fi reactia lor la ideea de a continua discutiile, este putin prematur sa stim care vor fi subiectele acestor negocieri", a adaugat Ross.Referitor la Mexic si Canad ...citeste mai departe despre " Uniunea Europeana riposteaza dupa masurile anuntate de Trump: Statele Unite nu ne-au lasat alta alegere " pe Ziare.com