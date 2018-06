Teoretic, Marea Britanie ar urma sa paraseasca Uniunea Europeana pe 29 martie 2019. Pentru respectarea acestui termen, documentele pe tema Brexit trebuie finalizate pana in octombrie 2018, astfel incat sa poata fi ratificate in timp util.In acest conext, documente interne elaborate de Consiliul European prezinta masuri care trebuie aplicate "in cazul in care Marea Britanie inca va fi membra a Uniunii Europene" dupa martie 2019."In cazul in care Marea Britanie va fi inca membra a Uniunii Europene la inceperea noii legislaturi, 2019-2024, numarul reprezentantilor fiecarui stat in Parlamentul European va fi cel prevazut in virtutea Articolului 3 al Deciziei Consiliului European 312/2013, pana in momentul in care va deveni efectiva iesirea Marii Britanii din UE", arata un document oficial.In acelasi timp, oficiali din cadrul Comisiei Europene au discutat despre modalitati practice pentru prelungirea negocierilor pe tema Brexit.Premierul Irlandei, Leo Varadkar, a afirmat acum cateva zile ca exista "numeroase scenarii care pot aparea in situatia in care nu se ajunge la niciun acord intre Londra si Bruxelles pana in martie", admitand ca "exista posibilitatea prelungirii negocierilor in virtutea Articolului 50". ...citeste mai departe despre " Uniunea Europeana s-ar pregati pentru posibilitatea amanarii Brexitului " pe Ziare.com