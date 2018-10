Universitatea lui Soros este fortata sa plece din Ungaria si se muta in Viena

"Nu putem functiona legal in Ungaria ca institutie libera acreditata de SUA. Suntem fortati sa plecam dintr-o tara care ne-a fost camin timp de 26 de ani", a denuntat intr-o conferinta de presa presedintele si rectorul CEU, Michael Ignatieff, relateaza Reuters si MTI.Intr-un comunicat al universitatii se subliniaza ca Guvernul Viktor Orban mentine incertitudinea in ce o priveste de peste un an, timp in care nu s-a putut ajunge la un acord oficial cu privire la statutul institutiei.CEU precizeaza ca, daca problemele legate de statutul sau legal in Ungaria nu se rezolva pana la 1 decembrie, va deschide in 2019 un campus la Viena pentru a primi noi studenti, desi va incerca sa pastreze la Budapesta o parte cat mai mare din activitatile de cercetare si educatie.Universitatea fondata la Budapesta de Soros la inceputul anilor '90 a anuntat in octombrie 2017 ca a incheiat un memorandum cu Bard College din New York pentru a desfasura acolo activitati educative, astfel incat sa se conformeze unei noi legi din Ungaria in baza careia institutiile academice finantate din strainatate trebuie sa indeplineasca exigenta de a avea un corespondent (sediu si programe de studiu) si in tara lor de origine.Insa la sedinta de joi a CEU, prorectorul Enyedi Zsolt a indicat ca, prin intermediul Ambasadei SUA la Budapesta, au sosit semnale ca guvernul ungar nu este dispus sa semneze conventia internationala cu New Yorkul pentru ca memorandumul sa se poata concretiza.Controversata lege privind institutiile academice cu finantare din strainatate a fost adoptata in aprilie anul trecut. Termenul initial mai scurt pana la care institutiile de invatamant straine trebuie sa i se adapteze a fost extins pana la 1 ianuarie 2019.Legea a fost criticata de Comisia Europeana, care pe 4 octombrie anul trecut a trimis Ungariei un "aviz motivat", a doua etapa a procedurii de infringement lansate de Bruxelles contra unei alte legi adoptate de Budapesta, respectiv cea care impunea obligatii specifice anumitor categorii de ONG-uri si care, potrivit criticilor, il vizeaza tot pe George Soros.Citeste si:Viktor Orban va vo ...citeste mai departe despre " Universitatea lui Soros este fortata sa plece din Ungaria si se muta in Viena " pe Ziare.com