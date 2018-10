Unul din trei americani e prea gras pentru armata - raport

"Astazi, aproape o treime din tinerii americani sunt prea grasi pentru a servi in fortele armate", a declarat generalul in retragere Samuel Ebbesen, prezentand un raport al grupului de reflectie "Council for a strong America " despre recrutarea in fortele terestre."Este esential pentru securitatea noastra nationala ca aceia care vor sa-si serveasca tara sa raspunda criteriilor de admisibilitate", a subliniat el, pe baza documentului intitulat "Cu o sanatate precara si nepregatiti", prezentat alaturi de directorul pentru recrutare al Pentagonului, generalul Frank Muth.Conform datelor din 2015 ale Pentagonului, 71% dintre americanii intre 17 si 24 de ani nu se califica pentru a servi in fortele armate din cauza excesului ponderal, a nivelului de educatie insuficient, a trecutului infractional sau a consumului de stupefiante. Dintre tinerii care vor sa se inroleze, aproape o treime (31%) sunt impiedicati de greutate.Drept rezultat, pentru prima oara dupa 2005, armata terestra nu a putut inrola in acest an numarul dorit de tineri recruti, ci cu 6.500 mai putini.Raportul mai noteaza ca excesul de greutate ii afecteaza si pe militarii activi: in 2015, 7,8% erau considerati supraponderali, in crestere cu 73% fata de 2011.In fiecare an, Pentagonul aloca 1,5 miliarde de dolari pentru cheltuieli de sanatate legate de obezitatea actualilor si fostilor soldati, precum si a familiilor lor. Pe langa aceasta, peste 650.000 de zile de munca sunt pierdute anual din cauza unor probleme legate de obezitate.Documentul citeaza un studiu al Pentagonului, efectuat intre lunile ianuarie 2011 si iunie 2016, care arata ca numarul evacuarilor medicale din Irak si din Afganistan cauzate de fracturi de stres, entorse grave si alte rani provocate de o igiena precara de viata a fost cu 72% mai mare decat cel al evacuarilor pentru rani de lupta.Pentagonul a inasprit criteriile fizice impuse militarilor activi, iar ministrul apararii, Jim Mattis, a amenintat cu concedierea celor care nu vor face fata.Conform raportului aceluiasi grup de reflectie, obezitatea afecteaza mai mult statele mai sarace din sud decat pe cele bogate din nord-est. Astfel, procentul tinerilor intre 17 si 24 de ani considerati neeligibili pentru o cariera militara, mai ales ...citeste mai departe despre " Unul din trei americani e prea gras pentru armata - raport " pe Ziare.com