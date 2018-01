Unul dintre artizanii Brexitului vrea un nou referendum pe tema iesirii din UE (Video)

"Ma gandesc serios asupra acestui aspect. Sustinatorii ramanerii in Uniunea Europeana se tot plang incontinuu din momentul in care am luat-o pe acest drum. Asa ca poate, doar poate, mi-am dat seama ca ar trebui sa avem un al doilea referendum pe acest subiect (...) Cred ca daca vom avea un al doilea refendum, vom ingropa - pentru toate generatiile viitoare - acest subiect. Sunt sigur ca procentul celor care voteaza pentru parasirea UE va fi mult, mult mai mare. Si astfel vom termina, odata pentru totdeauna, acesta problema", a declarat Farage la postul de televiziune Channel 5.Pana in prezent, toti sustinatorii Brexit-ului au respins ideea sustinuta de Farage deoarece ar fi o tradare "a vointei alegatorilor" stabilita inca din 2016. Cum insa procesul separarii de Uniunea Europeana a inceput si este in plina desfasurare, oponentii parasirii blocului comunitar cer o regandire, argumentand ca cetatenii britanici au dreptul la un nou referendum doarece de abia acum stiu cu exactitate care sunt conditiile parasirii Uniunii Europeana, scriu jurnalistii de la The Independent.EXCLUSIVE - Nigel Farage says "just maybe I'm reaching the point of thinking that we should have a second referendum on EU membership".@Nigel_Farage | @Matthew_Wright | #wrightstuff pic.twitter.com/T0fROToskr- The Wright Stuff (@5WrightStuff) January 11, 2018Recent, si Tony Blair a cerut organizarea unui al doilea referendum pe tema ramanerii Marii Britanii in Uniunea Europeana. Propunerea lui este sustinuta si de liderii partidului de centru-stanga din Regatul Unit, Labour Party.Citeste si:Ce se va intampla cu romanii din Marea Britanie dupa Brexit?Farage, ironic dupa anuntul privind numarul record de romani sositi in Marea Britanie: Am subestimat!Nigel Farage foloseste coruptia din Romania ca argument pentru Brexit: Nu pot sa cred ca suntem intr-o alianta cu eiUE refuza propunerea Marii Britanii pentru o tranzitie post-Brexit de lunga durataVisele de Craciun ale sustinatorilor Brexit: Cat e iluzie si cat e minciuna in ce promite May ...citeste mai departe despre " Unul dintre artizanii Brexitului vrea un nou referendum pe tema iesirii din UE (Video) " pe Ziare.com