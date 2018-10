La inceputul lunii septembrie, procurorii britanici au acuzat doi cetateni rusi, Alexander Petrov si Ruslan Bosirov, de atacul neurotoxic comis in luna martie in orasul Salisbury, ce l-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia.Avakov nu a specificat care dintre cei doi suspecti l-ar fi ajutat pe Ianukovici sa fuga in Rusia. Declaratia acestuia a fost facuta in urma unei intalniri cu un ministru britanic, relateaza Reuters.Purtatorul de cuvant al ministrului ucrainean de Interne a refuzat sa dea mai multe detalii.Un avocat al fostului presedinte Viktor Ianukovici a negat anterior ca suspectul in cazul Skripal l-ar fi ajutat pe acesta sa fuga in Rusia in 2014."Ministrul de Interne, Arsen Avakov, a mentionat ca unul dintre suspectii in atacul din Salisbury, un ofiter GRU din Federatia Rusa, a fost recunoscut in Ucraina ca fiind persoana implicata in transportarea fostului presedinte Ianucovici din Ucraina", se arata in comunicat.Serghei Skripal si fiica sa, Iulia, au fost otraviti cu agentul neurotoxic Noviciok in luna martie. Rusia neaga orice implicare, iar cei doi suspecti sustin ca au vizitat orasul Salisbury, dar "in calitate de turisti".Saptamana trecuta, Londra a identificat un al treilea suspect in cazul Skripal - e tot spion rus trimis in recunoastere ...citeste mai departe despre " Unul dintre suspectii in cazul Skripal l-ar fi ajutat pe Ianukovici sa fuga in Rusia " pe Ziare.com