Uraganul Florence a provocat dezastru in America si continua: Cel putin 16 oameni au murit (Video)

Furtuna a ucis cel putin 10 persoane din Carolina de Nord, inclusiv o mama si un copil ucisi de un copac, au afirmat autoritatile. Sase persoane au murit in Carolina de Sud, patru in accidente de masina si doua din cauza monoxidului de carbon de la un generator portabil, relateaza Reuters."Furtuna nu a fost niciodata mai periculoasa decat este acum. Multe rauri continua sa creasca si nu se asteapta sa ajunga la apogeu decat astazi sau maine", a declarat guvernatorul statului Carolina de Nord, Roy Cooper, intr-o conferinta de presa.Mai mult de 900 de persoane au fost salvate de la inundatiile in crestere si 15.000 de oameni au ramas in adaposturile de stat, a spus Cooper.Guvernatorul statului Carolina de Sud a emis un avertisment similar, indemnandu-i pe cei care se afla intr-o zona predispusa la inundatii sa evacueze.Uraganul Florence, retrogradat la categoria de furtuna tropicala in seara zilei de vineri, continua sa afecteze statele americane Carolina de Nord si Sud si se deplaseaza spre vest cu o viteza de 9 km/h, a comunicat sambata spre duminica Centrul National pentru Uragane.Centrul a anuntat duminica dimineata ca intensitatea furtunii Florence a scazut pana la nivelul unei depresiuni tropicale, insa in unele zone din Carolina de Nord continua sa se inregistreze cantitati excesive de precipitatii si efectele estimate sunt "catastrofale". In partea de vest a Carolinei de Nord exista un risc crescut de alunecari de teren.Citeste si:Uraganul Florence face ravagii in SUA: 12 morti, drumuri inchise, mii de oameni evacuati (Foto&Video)Uraganul Florence face ravagii in SUA: Cinci oameni ucisi, centrale nucleare in pericol (Galerie foto & video)After Hurricane Florence, North Carolina has been left flooded, making it difficult in some parts to tell the sea from the land. The death toll continues to rise in the US after the storm.For more on the story: https://t.co/o3QgvtQKwl pic.twitter.com/WBeji5ScA9- Sky News (@SkyNews) 17 septembrie 2018 ...citeste mai departe despre " Uraganul Florence a provocat dezastru in America si continua: Cel putin 16 oameni au murit (Video) " pe Ziare.com