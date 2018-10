12 cadavre au fost descoperite in comitatul Bay, a declarat seriful Tommy Ford, ridicand numarul deceselor din Florida la 20, informeaza AFP.Michael, un uragan de categoria 4, a lovit pe 10 octombrie zona de coasta a Golfului Mexic , in apropiere de Panama City. Trecerea furtunii s-a soldat, de asemenea, cu un deces in Georgia, trei in Carolina de Nord si sase in Virginia.Michael a lasat in urma scene dezolante in Florida. Autoritatile se tem ca bilantul mortilor ar putea creste, pe masura ce avanseaza operatiunile de cautare a eventualilor supravietuitori sub uriasele gramezi de moloz si daramaturi.Aerial view of catastrophic damage to Mexico Beach, Florida. The town took a direct hit by Hurricane #Michael on Wednesday. A devastating category 4 hurricane with winds of 155 mph. Nearly a category 5. pic.twitter.com/VaVBLmum0W- Zach Covey (@ZachWPDE) October 11, 2018In Florida, alimentarea cu curent electric nu fusese inca restabilita marti in 137.000 de case si sedii de firme, iar in diferite comitate ale statului functionau inca numeroase puncte de distribuire a apei si a alimentelor.Mai multe municipalitati au impus rezidentilor interdictia de a iesi din casa pe perioada noptii, iar majoritatea scolilor din zonele afectate de uragan sunt inchise pana la noi dispozitii.Before and after imagery from NOAA of Mexico Beach. No words. #MICHAEL pic.twitter.com/uuPe0EygAL- Paul Dellegatto⚡️FOX (@PaulFox13) October 12, 2018Widespread damage is all that's left behind from #Michael. @AlyssaHymanMMJ surveys the damage in Mexico Beach, FL. pic.twitter.com/srIZ8rpQtN- Pattern (@Pattern) October 12, 2018Citeste si Uraganul Michael a facut victime in SUA. Supravietuitor: Orasul meu arata de parca a fost lovit de o bomba atomica (Foto&Video) ...citeste mai departe despre " Uraganul Michael a devastat 4 state din SUA: Cel putin 30 de oameni au murit " pe Ziare.com