Urmatoarele alegeri pentru Primaria Chisinaului vor avea loc in 2019

Comisia Electorala Centrala a constatat nulitatea recentelor alegeri locale anticipate din 20 mai si 3 iunie, bazandu-se pe hotararile instantelor de judecata. In aceeasi decizie, CEC a hotarat incheierea procedurilor electorale in Chisinau. Aceasta inseamna ca votarea repetata nu va avea loc, potrivit unui proiect propus de presedinta institutiei.In conditiile in care a ramas mai putin de un an pana la alegerile locale generale, noi alegeri municipale nu mai pot fi organizate, conform Codului electoral, a explicat presedinta CEC, Alina Russu.Impotriva acestei decizii s-au pronuntat membrii CEC Sergiu Gurduza si Vladimir Sarban. Sergiu Gurduza a propus un alt proiect care prevedea repetarea turului doi de scrutin, care insa nu a fost sustinut de majoritatea membrilor Comisiei. De asemenea, cei doi membri ai CEC au propus amanarea luari unei decizii, iar institutia sa se adreseze pentru explicatii justitiei. Vladimir Sarban a motivat aceasta prin faptul ca justitia a invalidat ambele tururi de scrutin, desi a constatat incalcari doar in turul doi.Insa nici aceasta propunere nu a fost acceptata. In consecinta, 5 din cei 7 membri ai CEC prezenti la sedinta au votat initiativa de incheiere a procedurilor electorale.Justitia din Republica Moldova a invalidat alegerile municipale din Chisinau, motivand ca invingatorul scrutinului, Andrei Nastase, unul dintre liderii opozitiei proeuropene, precum si contracandidatul sau din turul doi, socialistul Ion Ceban, ar fi facut campanie electorala in ziua scrutinului. Opozitia, dar si comunitatea internationala au criticat aceasta decizie.Citeste si:Curtea Suprema din R.Moldova mentine decizia de anulare a alegerilor din Chisinau. Ce urmeazaAndrei Nastase nu isi ia in primire mandatul. Curtea de Apel Chisinau a mentinut decizia de invalidare a alegerilorAlegerile pentru Chisinau au fost invalidate. Dodon jubileaza, iar USR sustine ca asta se intampla cand coruptia e regulaMii de moldoveni protesteaza si ameninta cu actiuni drastice dupa anularea alegerilor din Chisinau (Video&Foto) ...citeste mai departe despre " Urmatoarele alegeri pentru Primaria Chisinaului vor avea loc in 2019 " pe Ziare.com