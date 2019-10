Ursula von der Leyen asteapta alte propuneri de candidati din Romania, Ungaria si Franta: Trebuie sa grabim procesul

Astfel, in mod oficial si cat se poate de politicos, toate propunerile PSD pentru postul de comisar european, oricum ar fi fost invartite si repetate, au fost respinse de noua sefa a Comisiei Europene, care asteapta alte nominalizari si cat mai repede."Ne aflam in clipa de fata intr-un proces parlamentar democratic si transparent. Am propus 26 de candidati, dintre care au fost acceptati 23. Trei candidati nu au obtinut sprijinul majoritatii din diverse motive. Astfel, nominalizarile Ungariei, Romaniei si Frantei sunt in continuare deschise.In aceasta dupa-amiaza m-am intalnit cu presedintii EPP, S&D si Renew Europe (cele trei mari grupuri din PE, ultimul fiind condus de Dacian Ciolos - n.red.) pentru a discuta situatia. De asemenea, m-am intalnit cu presedintele Parlamentului European.Nu trebuie sa pierdem din vedere ce este in joc: urmatorii cinci ani vor fi decisivi pentru Europa , intr-un context global dificil. Europa trebuie sa gestioneze Brexit, probleme si conflicte comerciale in imediata sa vecinatate. De asemenea, trebuie sa infruntam provocari importante, cum ar fi schimbarile climatice, digitalizarea si fluxurile migratorii.Cu atat de multe in joc, impreuna cu Parlamentul (european), trebuie sa grabim procesul (de formare a noii Comisii Europene - n.red.), astfel ca Europa sa poata actiona rapid. In acelasi timp, toti cei implicati in proces au nevoie de suficient timp la dispozitie pentru a aborda cu grija pasii urmatori. Acesta trebuie sa fie obiectivul comun", a transmis Ursula von der Leyen intr-un comunicat de presa.Anuntul vine dupa ce candidatii din Romania, Ungaria si Franta au fost respinsi de comisiile de specialitate.In cazul Romaniei, in care au fost respinse pana acum chiar doua propuneri, Rovana Plumb si Dan Nica, desi Guvernul Dancila a insistat cu acestea si le-a trimis de mai multe ori, anuntul se suprapune si cu caderea guvernului.Chiar miercuri, cu o zi inainte sa fie demisa prin motiune de cenzura, Viorica Dancila inca mai sustinea ca Dan Nica nu a fost respins, desi acesta nu a fost acceptat din start, insa PSD a incercat sa profite de raspunsul politicos primit de la Bruxelles in favoarea sa, adica a ales sa-l ignore.Citeste si: Macron ...citeste mai departe despre " Ursula von der Leyen asteapta alte propuneri de candidati din Romania, Ungaria si Franta: Trebuie sa grabim procesul " pe Ziare.com