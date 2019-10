Mandatul lui Jean-Claude Juncker se incheie la 31 octombrie, data la care Ursula Von der Leyen urmeaza, teoretic, sa-i succeada.Predarea stafetei a fost amanata insa cu o luna, in contextul in care comisarii francez, ungar si roman nu au fost confirmati de Parlamentul European (PE).Legislatia europeana prevede ca fiecare stat membru UE sa desemneze un comisar, insa Regatul Unit a fost scutit de aceasta obligatie in privinta viitoarei CE, in perspectiva unui Brexit la 31 octombrie.Insa, din cauza esecului ratificarii la timp a noului acord cu Bruxelles-ul in Parlamentul britanic, premierul Boris Johnson a cerut o noua amanare a Brexit-ului, pana la 31 ianuarie 2020.Aceasta amanare nu a fost aprobata inca, din cauza ca durata ei nu este sustinuta in unanimitate. Franta pledeaza in favoarea unei simple amanari "tehnice" de cateva zile sau saptamani, pentru ca Parlamentul de la Westminster, iar apoi PE de la Strasbourg sa ratifice acordul lui Johnson."Daca de la 1 noiembrie Regatul Unit face in continuare parte din UE - si este in continuare de luat o hotarare in acest sens, asadar acest lucru nu este sigur -, atunci voi cere, evident, Regatului Unit sa trimita un comisar", a declarat Ursula von der Leyen intr-o vizita la Hesinki, conform Reuters. ...citeste mai departe despre " Ursula Von der Leyen cere Londrei un comisar, daca nu va iesi acum din UE " pe Ziare.com