USAID este cu ochii pe Romania si critica Guvernul: Oricine considera societatea civila drept inamic este fie prost informat, fie rau intentionat

"Atitudinea Guvernului fata de societatea civila, precum si acoperirea media, au perpetuat o perceptie negativa a OSC ca agenti straini care actioneaza contra intereselor nationale. Aceasta a dus la o scadere a increderii publice, precum si la relatii mai reci intre OSC si autoritatile publice de la toate nivelurile.Eficacitatea demersurilor de advocacy s-a redus si ea in urma practicii frecvente a organizarii de consultari publice doar de forma, in timp ce oficiali ai statului au amenintat protestatarii pasnici.La finele anului erau in asteptare mai multe schimbari ale legislatiei sectorului, schimbari care ar reduce serios operatiunile organizatiilor si ar descuraja inregistrarea unor alte astfel de entitati. In plus, noi prevederi fiscale au limitat abilitatea organizatiilor de a accesa fonduri, agravand problemele iscate de peisajul deja sarac al finantatorilor institutionali", releva documentul citat referitor la Romania.Indexul Sustenabilitatii Organizatiilor Societatii Civile pentru Europa Centrala si de Est si Eurasia, elaborat de US Agency for International Development (USAID), in parteneriat cu FHI 360, International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) si un partener de implementare in fiecare tara participanta, urmareste evolutiile si identifica tendintele sectorului neguvernamental din 24 de tari din regiune. Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) este partenerul local de implementare pentru Romania."Cadrul legal care determina functionarea societatii civile s-a deteriorat in 2017. Au fost adoptate noi politici fiscale care limiteaza posibilitatile organizatiilor de a accesa fonduri. La finele anului trecut erau in circuit de adoptare schimbari legislative majore care descurajeaza inregistrarea si functionarea ONG. In plus, au existat amenintari ale protestatarilor de catre reprezentanti ai statului (...) Capacitatea organizationala a OSC s-a redus in 2017, in principal din cauza eforturilor insuficiente ale organizatiilor de a isi cultiva grupuri tinta fidele, a schimbarilor legislative care descurajeaza angajarea part-time, precum si a