Va auzim si luam masuri: UE se impune ca lider mondial prin utilizarea de resurse financiare durabile pentru combaterea schimbarilor climatice

Schimbarile climatice s-au numarat si printre principalele subiecte abordate in cadrul recentelor alegeri europene.Tanara generatie are dreptate sa spuna ca riscam sa ramanem in urma, chiar daca Uniunea Europeana este ferm hotarata sa isi atinga obiectivele in materie de clima. Am facut, asadar, inca un pas inainte.Comisia Europeana a propus ca economia europeana sa faca, pana in 2050, trecerea la neutralitatea climatica, astfel incat Europa sa fie prima economie majora din lume care sa atinga acest obiectiv.Sunt lucruri simple in teorie, dar nimeni nu ar trebui sa subestimeze implicatiile si anvergura unei astfel de transformari.Ea impune o restructurare si o transformare profunda a industriei in toate tarile UE , cu impact asupra societatilor si a economiilor lor. Este un lucru care nu se poate face peste noapte si care ne va costa scump.Pentru a ne reduce emisiile, va trebui sa facem investitii masive in toate domeniile. Va trebui sa sprijinim dezvoltarea tehnologiilor cu emisii reduse si fara emisii de dioxid de carbon - electromobilitatea, energia solara si eoliana, pentru a numi doar cateva. Sporirea eficientei energetice a locuintelor este un alt exemplu.Cladirile sunt responsabile pentru cel mai mare consum de energie din UE - aproximativ 35% dintre acestea sunt mai vechi de 50 de ani si aproape 75 % din parcul imobiliar este ineficient din punct de vedere energetic. Evident, nu e vorba doar de sectorul locuintelor.Industria UE trebuie sa se conformeze deja unor tinte obligatorii in materie de mediu, cum ar fi limitele impuse emisiilor generate de autovehicule, ponderea surselor regenerabile de energie si eficienta energetica.Toate acestea presupun investitii importante, insa pentru ca Europa sa isi atinga obiectivele asumate prin Acordul de la Paris privind schimbarile climatice si sa devina neutra din punctul de vedere al impactului asupra climei, va fi nevoie de si mai multe.Vom avea nevoie in urmatoarele decenii de investitii suplimentare cuprinse intre 175 si 290 de miliarde de euro pe an.Pentru a sustine acest obiectiv, cel putin 25% din cheltuielile UE din urmatorul buget pe sapte ani care incepe in 2021 vor sprijini actiunile de combate