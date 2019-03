Val de proteste violente in Balcani: Guvernele din Albania, Serbia si Muntenegru sunt acuzate de coruptie si oamenii le cer sa plece

La Tirana, fortele de ordine au fost nevoite foloseasca gaze lacrimogene si tunuri cu apa pentru a-i risipi pe protestatarii care voiau sa patrunda in cladirea Guvernului.Protestul de sambata - cel mai recent dintr-o intreaga serie de astfel de manifestari - o fost organizat de Opozitie, al carei lider, Lulzim Basha, ii cere demisia premierului socialist Edi Rama. Potrivit lui Basha, actualul premier al Albaniei ar avea legaturi cu lumea crimei organizate si, in consecinta, n-are avea de cauta in Executiv, anunta Balkan Insight.📷 Scenes from today's anti-govt protest in Tirana, where demonstrators turned violent and tried to storm Albania's parliament. pic.twitter.com/HNrUugDYhG- Balkan Insight (@BalkanInsight) March 16, 2019Manifestari violente au avut loc sambata si in Serbia, unde un grup de protestatari - condus de liderul partidului de extrema dreapta Dveri, Bosko Obradovici - a patruns cu forta in sediul televiziunii RTS. Oamenii si-au justificat gestul spund ca lupta ca sa nu-i mai permita presedintelui Aleksandar Vucici sa controleze presa, transmite Balkan Insight.Potrivit presei din Belgrad, zeci de mii de sirbi nemultumiti de regimului lui Vucici au manifestat sambata, pe strazile orasului.Inside Serbian public broadcaster RTS, riot police are now forcefully expelling anti-govt protesters from the premises.More footage on our feed.#1od5miliona pic.twitter.com/U9KJBQr6n3- Balkan Insight (@BalkanInsight) March 16, 2019Proteste de amploare au avut, insa, loc sambata si la Podgorita, capitala Mutenegrului, potrivit Reuters. Pentru a cincea oara in ultimele doua luni, mii de oameni au iesit in strada si au cerut demisia Guvernului si a sefului statului. Milo Djukanovici, pe care l-au numit "hot".Nemultumirea oamenilor din Muntenegru a luat amploare dupa ce omul de afaceri Dusko Knezevici, un fost aliat al lui Milo Djukanovici, l-a acuzat pe seful de stat ca ar fi corupt. Djukanovici a dezmintit, dar a spus ca nu condamna protestele de strada, ci ca isi doreste doar ca acestea sa nu degenereze in violente.1000s of protesters have descended on Podgorica, Montenegro, for tonight's anti-govt rally.They're calling for resignations of President Djukanovic and other high officials over alleged corruption.Read more on what sparked the protests: https:// ...citeste mai departe despre " Val de proteste violente in Balcani: Guvernele din Albania, Serbia si Muntenegru sunt acuzate de coruptie si oamenii le cer sa plece " pe Ziare.com