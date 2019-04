"Asiguram furnizarea de energie electrica pe intreg teritoriul national", a declarat ministrul comunicatiilor, Jorge Rodriguez, intr-un discurs transmis la televiziunea de stat, prima interventie guvernamentala de la inceputul intreruperilor in furnizarea energiei electrice, relateaza AFP.Ministrul a atribuit ultima pana masiva, care a avut loc la orele 03.20 GMT, unei defectiuni la hidrocentrala Guri (sud) care furnizeaza 80% din necesarul de energie electrica al tarii, "consecinta a pagubelor provocate de atacul terorist" de la 7 martie.La inceputul lui martie, o uriasa pana electrica a blocat tara timp de o saptamana, urmata de alte intreruperi care au constrans guvernul sa introduca un plan de rationalizare in intreaga tara, cu exceptia capitalei, Caracas.Pana de curent din Venezuela face victime: 15 oameni au muritExecutivul a acuzat SUA si opozitia ca au declansat de la distanta un atac "cibernetic" si "electromagnetic". Adversarii presedintelui socialist Nicolas Maduro estimeaza la randul lor ca recentele intreruperi de electricitate tin de intretinerea defectuoasa a infrastructurilor.In noaptea de marti spre miercuri, Caracas si 20 din cele 23 de state au ramas din nou in intuneric, potrivit informatiilor difuzate pe retelele sociale.Vezi si Maduro rationalizeaza curentul: Se inchid scolile si angajatii lucreaza doar pana la 14:00Ministrul comunicatiilor a mai anuntat ca rationalizarea va ramane in vigoare pana la sfarsitul lui aprilie si a indemnat populatia sa faca economie de energie electrica.La Caracas, luminile s-au aprins treptat miercuri dimineata, in timp ce in unele regiuni din vestul tarii cunosc in continuare probleme de aprovizionare cu energie. ...citeste mai departe despre " Venezuela are din nou curent electric, dupa o noua pana masiva " pe Ziare.com