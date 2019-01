Venezuela devalorizeaza moneda nationala pentru a o alinia cu piata neagra

Cursul de schimb este acum stabilit la 3,200 de bolivari la dolar, aproape la valoarea de 3,118 de pe site-ul dolartoday.com care actioneaza ca referinta pentru piata neagra.Schimburile vor fi acum furnizate de o platforma tehnologica, operata de o firma privata numita Interbanex, scrie Channel News Asia Anuntul reprezinta o transformare uriasa a regimului socialist al lui Nicolas Maduro, care a impus controale monetare stricte incepand cu anul 2003, toate monopolizand rezervele valutare.Acest lucru a fortat cetatenii si intreprinderile sa se indrepte spre piata neagra pentru a obtine dolari - o necesitate intr-o tara aflata in plin dezastru economic, marcat de mari penurii de alimente si medicamente, precum si de o inflatie care, potrivit Fondului Monetar International ( FMI ), ar urma sa ajunga la 10.000.000% in 2019.Vezi si Venezuela, saraca tara bogata: Criza economica severa aduce populatia la disperare. Apa la robinet nu curge cu zilele, e penurie de mancare si de alte lucruri esentialeCu toate acestea, rata de piata neagra pentru dolar a fost de 30 de ori cat rata oficiala, deoarece guvernul a supraevaluat in mod artificial bolivarul.Specialistii l-au indemnat pe Maduro sa renunte la politica de control a ratelor de schimb pentru a combate criza economica si inflatia tarii, despre care FMI spune ca va ajunge, in acest an, la 10 milioane de procente.Masura este luata intr-un moment in care Venezuela este si intr-o criza politica dupa ce seful Parlamentului, Juan Guaido, s-a autoproclamat "presedinte interimar".Citeste si:Washington Post: In Venezuela, lupta nu e doar impotriva unui om, ci impotriva unui intreg imperiu criminalHaos in Venezuela: Proteste mortale intr-o tara cu doi presedinti. Maduro rupe relatiile cu SUA. UE nu se aliniaza in spatele lui TrumpNetanyahu anunta ca Israelul il recunoaste pe Juan Guaido drept noul presedinte al Venezuelei (Video)Atasatul militar al Venezuelei in SUA cere Armatei sa treaca de partea liderului Opozitiei ...citeste mai departe despre " Venezuela devalorizeaza moneda nationala pentru a o alinia cu piata neagra " pe Ziare.com