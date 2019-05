"Regimul dictatorial l-a rapit pe Edgar Zambrano", a scris pe Twitter liderul Opozitiei si presedintele Parlamentului, Juan Guaido.Zambrano a fost alaturi de Guaido in timpul incercarilor sale de a orchestra o lovitura de stat. Miercuri noaptea, el a fost retinut de agenti ai serviciilor secrete care l-au transportat in cea mai cunoscuta inchisoare politica din Venezuela - El Helicoide, scrie The Guardian."Edgar Zambrano a fost retinut. El a fost unul dintre liderii loviturii de stat", a declarat numarul doi al lui Maduro, Djosdado Cabello, sarbatorind la emisiunea sa televizata si primind aplauzele publicului.Liderii Opozitiei si membri ai comunitatii internationale au condamnat decizia lui Maduro.Guaido a afirmat ca Maduro incearca sa divizeze Parlamentul controlat de Opozitie, "dar nu va reusi", a precizat el."Nu este o detentie... este o infractiune", a scris pe Twitter jurnalistul venezuelean Ibeyise Pacheco.Reactia SUADepartamentul de Stat al SUA a catalogat arestarea lui Zambrano ca fiind 'ilegala', avertizand: "Daca nu va fi eliberat in curand, vor fi consecinte".In ultimele zile mai multi politicieni au fost vizati de administratia Maduro pentru participarea lor in tentativa de lovitura de stat. Cel putin 10 deputati au fost pusi sub acuzare pentru infractiuni precum tradare, conspiratie si rebeliune civica.Citeste si:Venezuela: Justitia il vrea arestat pe opozantul Lopez, care s-a refugiat la ambasada SpanieiSUA si Rusia vor discuta despre neintelegerile in legatura cu situatia din VenezuelaMaduro si Guaido au aceeasi misiune, doar metode diferite. Cine va trezi poporul venezuelean?Noi proteste in Venezuela. Schimb de replici intre Mike Pompeo si Serghei Lavrov ...citeste mai departe despre " Venezuela: Guaido acuza ca regimul Maduro l-a rapit pe vicepresedintele Parlamentului. Reactia SUA " pe Ziare.com