Venezuela: Juan Guaido nu mai are imunitate si poate fi arestat

Adunarea Constituanta a votat in unanimitate pentru "a autoriza continuarea urmarii penale angajate contra deputatului" opozitiei Juan Guaido in fata Curtii Supreme, a anuntat presedintele acestei institutii, Diosdado Cabello.Marti, liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido a declarat ca se teme ca va fi arestat in zilele urmatoare dupa decizia Curtii Supreme de a-i ridica imunitatea parlamentara, relateaza AFP."Ei pot incerca sa ma rapeasca", a declarat jurnalistilor Guaido."Stiti cum actioneaza regimul. Nu este nici macar persecutie, este inchizitie", a apreciat opozantul de 35 de ani care nu recunoaste sanctiunea celei mai inalte instante juridice venezuelene.Atat Curtea Suprema, cat si Adunarea Constituanta sunt considerate ca supuse puterii in exercitiu de catre opozitie, toti membrii lor fiind numiti drept chavisti, dupa numele defunctului presedinte Hugo Chavez (1999-2013).Cele doua organisme "nu au calitatea de a perchezitiona sau ridica imunitatea", a subliniat Juan Guaido caruia i se reproseaza ca nu a respectat o interdictie de parasire a teritoriului Venezuelei.Guaido a sfidat aceasta decizie luata in 29 ianuarie de Curtea Suprema, parasind clandestin tara pentru a efectua un turneu in Columbia, in Brazilia , in Paraguay, in Argentina si in Ecuador, de la sfarsitul lunii februarie pana la inceputul lunii martie.