Venezuelenii au luat magazinele cu asalt, de teama ca denominarea de luni ar putea provoca haos

Oamenii au vrut sa se asigure ca au un stoc suficient de alimente, articole de stricta necesitate si combustibil inainte ca masura decretata de presedintele Nicolas Maduro sa intre luni in vigoare.Inflatia a ajuns la 82.700% in iulie, potrivit parlamentului dominat de opozitie, pe masura ce modelul economic al statului socialist continua sa se destrame, ceea ce inseamna ca pentru cumpararea unor produse de baza precum un sapun sau un kilogram de tomate sunt necesare teancuri de bani, care sunt de multe ori dificil de obtinut."Am venit sa cumpar legume, dar plec, pentru ca nu voi astepta la coada asta", a spus Alicia Ramirez, de 38 de ani, administrator al unei afaceri, inainte de a pleca de la un supermarket din orasul Maracaibo, din vestul tarii. "Oamenii au innebunit", a adaugat ea.Schimbarea este putin probabil sa genereze haosul din decembrie 2016, atunci cand Maduro a retras cea mai mare bancnota din circulatie fara a furniza una inlocuitoare. Acest lucru a dus la proteste, jafuri si sute de arestari.Soferii s-au grabit si ei sa cumpere combustibilul puternic subventionat din Venezuela, cel mai ieftin din lume, intrucat se tem ca de luni nu va exista o moneda suficient de mica pentru a plati pentru un plin.Presedintele Maduro a mai spus in aceasta luna ca pretul la gaze va creste, dar nu a furnizat un calendar pentru aplicarea masurii. Totusi, sase benzinarii au precizat ca nu au fost anuntate de eventuale schimbari si ca nu se asteapta la o crestere iminenta de pret."Mai bine sa fii sigur decat sa iesi in weekend si sa nu gasesti deschisa nicio benzinarie... Cred ca oamenii sunt mai degraba tristi, decat suparati din cauza asta", a declarat profesoara Ana Perez, de 50 de ani, care astepta la coada in fata unei statii de benzina din orasul Valencia.Maduro, care a spus ca tara este victima unui "razboi economic" purtat cu adversari politici, a precizat ca noua masura monetara va aduce stabilitate economica natiunii membre OPEC.Criticii sai sustin ca decizia este doar putin mai mult decat o manevra contabila si ca nu va face nimic pentru a incetini cresterea preturilor. Ei pun inflatia pe seama politicilor socialiste esuate si a tiparirii de bani la intamplare.Pentru ca multe tranzactii se fac acum cu cardurile de debit, multi sunt ingrijorati ca schimbarea, despre care liderii lumii bancare spun ca s-a facut prea repede, ar putea duce la prabusirea retelelor financiare.Maduro a declarat ziua de luni sarbatoare nationala si nu se lucreaza, in aceasta zi urmand sa fie introduse noi bancnote. Operatiunile de internet banking vor fi oprite timp de mai multe ore de duminica seara.Principala diferenta dintre schimbarea de acum si cea din 2016 este ca in acest caz cele mai multe dintre actualele bancnote vor coexista cu cele noi pentru o perioada nedeterminata de timp, pana cand suficienti bani cu noile valori intra in circulatie.Asta ii va pune pe consumatori in situatia datatoare de confuzie de a folosi bancnote vechi de 1.000.000 de bolivari pentru a face cumparaturi de 10 bolivari in conformitate cu noua denominare.Venezuelenii saraci fara conturi bancare au umblat luni de zile cu pachete de bani la ei pentru a achizitiona produse de baza. Achizitionarea unui kilogram de branza, care valoreaza cam 1,14 dolari, necesita 7.500 de bancnote de 1.000 de bolivari, o bancnota care a intrat in circulatie pe deplin in 2017.Un sapun, care costa doar 0,53 de dolari, se vinde cu 3.500 de bancnote de aceeasi valoare."Va fi un dezastru complet, nu avem informatii", a declarat Yoleima Manrique, de 42 de ani, asistent manager la un magazin de electrocasnice din Caracas. "Va fi o nebunie pentru clienti si pentru noi", a adaugat ea.