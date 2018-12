Vestele galbene: Guvernul francez transmite ca protestele sunt "o catastrofa pentru economie"

"Este o catastrofa pentru comert, o catastrofa pentru economia noastra", le-a spus ministrul jurnalistilor in timpul unei vizite facute comerciantilor la Paris, potrivit France Presse."Este o perioada cand in mod normal comertul merge bine, este ajunul sarbatorilor de Craciun si acum este un dezastru", si-a exprimat regretul ministrul, care se afla in apropiere de gara Saint-Lazare, nu departe de un focar al violentelor din ajun.Acesta a promis "raspunsuri foarte concrete si foarte directe" comerciantilor afectati, in timp ce presedintele francez Emmanuel Macron urmeaza sa se pronunte la inceputul saptamanii viitoare pentru a anunta noi masuri ca raspuns la miscarea "vestelor galbene"."Ceea ce francezii cer este unitatea natiunii si a justitiei", a apreciat Le Maire, declarandu-se convins ca Macron "va gasi cuvintele" potrivite.Pentru moment, ministrul a diagnosticat o criza cu trei fatete: o "criza sociala" cu subiecte legate de puterea de cumparare, o "criza democratica" cu o reprezentativitate politica insuficienta, si o "criza a natiunii" in fata unor "fracturi teritoriale importante".La o saptamana dupa imaginile siderante ale violentelor in plin Paris care au facut inconjurul lumii si in pofida numeroaselor avertismente din partea autoritatilor, ziua de sambata a fost marcata de o mobilizare in continuare puternica, precum si de noi violente in capitala si in regiuni, cu mai multe magazine atacate.In timp ce guvernul a anuntat in aceasta saptamana anularea a unei cresteri a taxei la carburanti, punct de plecare al miscarii, Le Maire a cerut la randul sau intreprinderilor, inaintea weekendului, sa acorde o prima defiscalizata salariatilor.Caracterul sau obligatoriu sau facultativ constituie totusi obiectul unor dezbateri intre patronat si sindicate."Solutia nu va veni doar din partea statului, ea va veni si de la toti cei care au un rol de jucat in activitatea economica a tarii", a avertizat ministrul duminica. ...citeste mai departe despre " Vestele galbene: Guvernul francez transmite ca protestele sunt "o catastrofa pentru economie" " pe Ziare.com