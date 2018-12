Vestele galbene: Noul bilant al violentelor de sambata - 179 de raniti, peste 1.200 de arestati

Cel mai recent bilant, prezentat duminica dimineata de Ministerul de Interne, citat de Le Parisien, arata: 1.723 de retineri in intreaga Franta, dintre care 1.220 de persoane au fost plasate in custodia politiei.Aproximativ 136.000 de persoane au participat la evenimentele de strada, acelasi numar care a fost inregistrat si la manifestarile de pe 1 decembrie, a precizat Palatul Beauvau.Potrivit unui bilant national provizoriu, "179 de persoane au fost ranite pe intreg teritoriul si au primit ingrijiri medicale".La Paris, 1.082 de persoane au fost retinute.Intr-un mesaj publicat pe Twitter , presedintele Emmanuel Macron a multumit "tuturor fortelor de ordine mibilizate" pentru "curajul" si "profesionalismul exceptional" de care au dat dovada - iata ce a mai declarat liderul francez.Presedintele va face declaratii la inceputul saptamanii.Amintim ca, pe parcursul zilei de sambata, mai multe masini au fost incendiate, vitrinele unor magazine si restaurante au fost sparte, cateva stadii de autobuz au fost vandalizate in Paris, dar si in orase precum Bordeaux, Marsilia, Toulouse si Nantes.In Arondismentul 17 din Paris, mai multi barbati au incercat sa sparga un magazin de bijuterii, insa proprietarul - bijutier de patru decenii - a tras spre ei cu gloante de cauciuc si grupul s-a dispersat.In Franta, fortele de ordine au raspuns cu tunuri cu apa, gaze lacrimogene, au intervenit cu blindate si, in Capitala, au blocat mai multe artere importante.Mai multi reporteri si fotografi au fost raniti. Unii au acuzat fortele de ordine ca au tras cu gaze lacrimogene direct spre ei si ca le-au confiscat echipamentele de protectie, expunandu-i.Prim-ministrul Edouard Philippe a declarat sambata seara: "Vigilenta si mobilizarea sunt inca necesare in Paris si in anumite orase de provincie. Vreau sa salut buna pregatire a fortelor de ordine. Am conceput un plan exceptional prin alegerea unui dispozitiv axat pe mobilitate permanenta a fortelor de ordine".Philippe a multumit in numele Guvernulu ...citeste mai departe despre " Vestele galbene: Noul bilant al violentelor de sambata - 179 de raniti, peste 1.200 de arestati " pe Ziare.com