Vestele galbene: Primaria Parisului anunta un ajutor de 1 milion de euro pentru comerciantii afectati

"Un numar de 453 de magazine pariziene au fost avariate de huligani in luna decembrie, in marja manifestatiilor, in 11 arondismente, si alte cateva sute au fost nevoite sa se inchida preventiv sau au pierderi importante ale clientelei" lor, a mentionat Hidalgo intr-un comunicat, informeaza AFP.Edilii parizieni mai propun crearea unui fond de urgenta de catre regiunea Ile-de-France, abilitata in materie de sprijin pentru intreprinderi.Sindicatul GNI, ce reprezinta hotelurile, cafenelele, restaurantele si cluburile de noapte independente a salutat acest anunt.Presedintele GNI, Didier Chenet, apreciaza ca primaria capitalei Frantei a inteles "marea suferinta a intreprinzatorilor care au pierdut mult".In plus, va fi elaborat un program de promovare a "destinatiei Paris" pentru relansarea activitatii turistice in metropola franceza.