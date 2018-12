O racheta ce transporta vehiculul hipersonic de reintrare Avangard a fost lansata de la baza Dombarovskiy din zona Muntilor Urali si a lovit cu succes o tinta aflata la aproximativ 6.000 de kilometri departare, in poligonul Kura din Peninsula Kamchatka, in Orientul Indepartat rus, a anuntat miercuri Kremlinul, potrivit agentiei The Associated Press.Presedintele Rusiei, Vladimir Putin , a urmarit testul din incinta unui complex militar din Moscova.Borisov a adaugat ca noua arma "face inutile sistemele de aparare antiracheta".Putin a anuntat in martie ca Rusia dezvolta o serie de noi arme inovatoare, inclusiv sistemul Avangard, afirmand ca aceste rachete hipersonice pot lovi tinte din intreaga lume si pot evita sistemele antiracheta americane.Vezi si Putin e incantat de noua racheta hipersonica nucleara: Rusia a obtinut un nou tip de arma strategica ...citeste mai departe despre " Vicepremierul Rusiei: Racheta hipersonica nucleara testata a zburat de 27 de ori mai repede decat viteza sunetului " pe Ziare.com