Viitoarea relatie UE-UK? Tusk zice ca britanicii isi fac iluzii si ii acuza de oportunism

"Ma bucur ca guvernul britanic pare sa se indrepte catre o pozitie mai detaliata, dar, daca este adevarat ceea ce a aparut in presa, ma tem ca pozitia britanica este bazata pe o pura iluzie", a declarat Donald Tusk, care prezideaza instanta ce ii reuneste pe liderii statelor membre ale UE, la finalul unui summit neoficial al celor 27 (fara Marea Britanie), la Bruxelles.O declaratie care l-a facut imediat pe colegul sau Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, sa se exprime ironic: "Aveti titlurile pentru prima pagina de maine", le-a spus el jurnalistilor.Joi seara, premierul britanic, Theresa May, s-a intalnit cu principalii sai ministri pentru o reuniune maraton de opt ore, in cursul careia ea si-a prezentat planurile pentru un acord "care sa functioneze pentru toate componentele Regatului Unit (...) si sa permita cele mai suple schimburi comerciale", potrivit purtatorului sau de cuvant.Partea britanica a transmis ca vrea sa paraseasca uniunea comerciala si vamala a UE si sa puna capat liberei circulatii a migrantilor si jurisdictiei Curtii Europene pentru Drepturile Omului. In acelasi timp, Theresa May doreste sa negocieze un acord care sa reduca pe cat posibil taxele vamale si demersurile administrative.Donald Tusk a criticat "revenirea" unei "filosofii" urmarind dorinta de a castiga pe toate planurile."Inca de la inceput, este unul dintre principiile-cheie ale UE in 27 ca nu poate exista selectivitate si piata unica 'a la carte'. Acesta va continua sa fie un principiu-cheie, fara indoiala", a subliniat Donald Tusk.In negocierile asupra parteneriatului care va uni cele doua parti dupa Brexit si perioada de tranzitie post-divort, UE insista pentru ca principiile fundamentale sa ramana inseparabile, in special libera circulatie a bunurilor si serviciilor si cea a persoanelor.Theresa May urmeaza sa prezinte oficial pozitia Marii Britanii vineri, 2 martie